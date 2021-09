Lawrence Pih, um dos primeiros empresários a apoiar o PT, diz que Lula está com a "mão na taça" e fala em "nova onda rosa"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O empresário sino-brasileiro Lawrence Pih, um dos primeiros a apoiar o PT nos anos 80, afirmou que o ex-presidente Lula está com a "mão na taça" da disputa presidencial de 2022. Para ele, a indefinição da terceira via fortalece o PT.

"O Lula está virtualmente com a mão na taça. No campo da terceira via tem ao menos uma dúzia de candidatos. É quase impossível chegarem a um acordo. Os egos e a fome não dão espaço a uma composição. Neste ínterim, o Lula deve estar a todo vapor costurando alianças. O centrão sucumbirá ao charme do Lula sedutor. Cargos e verbas", afirmou o empresário, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Para o empresário, a eleição de Lula ajudaria a reduzir o que chamou de "desigualdade pornográfica" do Brasil. "O Lula já está sinalizando seu eterno amor ao mercado com Luiza Trajano na pauta. Lembra do José Alencar [vice-presidente de Lula]? Há uma onda rosa varrendo a América Latina e a América Central. O nosso país também está embarcando nesta onda, e não necessariamente é ruim. Pode até reduzir a desigualdade pornográfica do país. Lula e PT devem ter aprendido lições com os erros do mensalão, corrupção e a incompetência da Dilma. Vamos torcer", disse.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE