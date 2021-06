Lázaro Barbosa dormia há cinco dias em propriedade de fazendeiro preso, diz caseiro à polícia

O dono da propriedade e o funcionário seguem detidos. Boletim de ocorrência aponta que fazendeiro não quis deixar equipes entrarem no local edit

247 - O caseiro preso suspeito de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa disse em depoimento à polícia que o suspeito de matar uma família em Ceilândia dormia na fazenda onde ele trabalhava há cinco dias. A força-tarefa que tenta prender fugitivo foi proibida de entrar na fazenda pelo dono, segundo o boletim de ocorrências registrado. Os dois seguem presos até as 12h desta sexta-feira (25). A reportagem é do portal G1.

De acordo com o boletim de ocorrências, equipes receberam uma denúncia de que Lázaro poderia estar em uma fazenda na região. Ao chegarem ao local na quarta-feira (23), o dono da propriedade disse que não queria que os agentes entrassem no local para fazer as buscas.

No dia seguinte, equipes voltaram ao local e conseguiram entrar. Em depoimento, o caseiro disse que o dono da propriedade ajudava Lázaro, dando alimentos e deixando que ele dormisse na casa. Já o fazendeiro não deu nenhuma declaração durante o depoimento.

A reportagem ainda acrescenta que o advogado Ilvan Silva Barbosa negou que os presos tenham qualquer ligação com Lázaro Barbosa. "O caseiro fala que, provavelmente, pode ter visto uma pessoa parecida com o Lázaro. Já o proprietário disse que nunca o viu e não tem contato nenhum com Lázaro", disse.

Em coletiva após a prisão dos suspeitos, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, disse que os dois chegaram a confessar aos policiais a ajuda o procurado.

