'Leda Nagle está se afundando na lama', diz Marcelo Auler. 'Virou porta-voz da extremíssima direita'

“Leda Nagle está se afundando na lama, não é mais ninguém no jornalismo brasileiro. O que significa Leda Nagle hoje a não ser porta-voz da extremíssima direita?", questionou o jornalista Marcelo Auler durante participação no Bom Dia 247 edit

247 - O jornalista Marcelo Auler criticou, durante participação no programa Bom dia 247 desta terça-feira (20), a divulgação da fake news pela jornalista Leda Nagle apontando que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) teriam elaborado um plano para assassinar Jair Bolsonaro. Para o jornalista, Leda Nagle “está se afundando na lama, não é mais ninguém no jornalismo brasileiro. O que significa Leda Nagle hoje a não ser porta-voz da extremíssima direita?”, questionou.

Ainda segundo Auler, é preciso “diferenciar colunistas de direita, que a gente até respeita, embora não concorde, de profissionais como a Leda Nagle”.

“A notícia que ela divulgou envolvia o Supremo. Ela, jornalista, dizia que o Supremo, não um ministro, mas a entidade Supremo, estava tramando a morte do presidente. Como você passa adiante uma notícia destas sem parar para pensar?”, pontou.

“É exatamente o que nós condenamos e o que foi feito durante o período da Lava Jato, com todos aqueles jornalistas que pegavam informações junto à força-tarefa e levavam adiante sem sequer parar para pensar no que estavam divulgando e muito menos ouvir o outro lado”, criticou.

