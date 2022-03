Legado de Bolsonaro é nomear Moro e depois devolvê-lo para o nada, diz Gilmar Mendes

Apoie o 247

247, com CartaCapital - O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, relatou nesta terça-feira, 22, um encontro com Jair Bolsonaro em que discutiram a passagem do ex-juiz Sergio Moro pelo Ministério da Justiça.

Em entrevista à Bloomberg Línea, o magistrado voltou a fazer graves críticas à atuação da Lava Jato.

“Um dia ele [Bolsonaro] me disse: ‘Olha, cometemos muitos erros e entre eles está ter nomeado Sergio Moro. Se tivéssemos um ano de experiência antes, talvez não tivéssemos feito isso’. Eu disse: ‘Não, presidente. Entre os seus legados está ter nomeado Sergio Moro ministro da Justiça e depois tê-lo devolvido para o nada'”, narrou Gilmar.

