Leia a íntegra da decisão de Moraes que autorizou operação contra Carlos Bolsonaro

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a pedido da Polícia Federal (PF) e autorizou ação de busca e apreensão contra mais quatro pessoas investigadas no procedimento criminal que apura o uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para monitoramento ilegal de autoridades públicas.

De acordo com a PF, os novos investigados integravam o chamado núcleo político da organização criminosa que teria sido criada na Abin. O sistema de inteligência era capaz de monitorar dispositivos móveis sem a necessidade de interferência das operadoras de telefonia e sem autorização judicial.

Entre os investigados está Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), vereador no Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro. Leia a íntegra da decisão que autorizou a operação.

