Leia o discurso citado por Lula no debate em que Bolsonaro defende uso de pílulas abortivas

247 - Durante o debate da Globo entre presidenciáveis na noite desta sexta-feira (30), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que Jair Bolsonaro já defendeu a distribuição de pílulas abortivas como solução para o controle de natalidade no País, durante discurso na Câmara em 1992.

Bolsonaro reagiu dizendo não se lembrar se tratar da pílula do dia seguinte. "Nem lembro mais. Pega o discurso na Câmara", disse ele.

Bolsonaro reagiu ao falar que o Lula é abortista. No entanto, Bolsonaro já disse que o aborto era uma decisão do casal e que no caso da possibilidade de abortar o próprio filho Jair Renan, Bolsonaro deixou a escolha pra sua companheira.

Leia o discurso de Bolsonaro na época:

“Nem lembro mais. Pega o discurso na Câmara”, diz Bolsonaro sobre defesa de pílulas abortivas. O discurso na Câmara: #OGlobonasEleicoes pic.twitter.com/etR4VMdcqt October 29, 2022

