Lênio Streck diz que Lira cometeu ilegalidade para aprovar PEC Eleitoral: 'de acordo com a vontade do rei'

247 - O jurista Lênio Streck denunciou, nesta quarta-feira, 13, nas redes sociais, após a aprovação da PEC do Estado de Emergência pela Câmara dos Deputados, que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP), cometeu ilegalidade para aprovar o projeto de Jair Bolsonaro (PL).

“Até ontem deputado ausente não votava. Lira mudou o regimento e hoje foi possível! Damos lições de direito ao mundo. A lei vai mudando… de acordo com a vontade do rei. De novo indago: no final desse filme trash (em que se vê o zíper da roupa do monstro), o Brasil morre no final?”, escreveu no Twitter

Até ontem deputado ausente não votava. Lira mudou o regimento e hoje foi possível! Damos lições de direito ao mundo. A lei vai mudando… de acordo com a vontade do rei. De novo indago: no final desse filme trash (em que se vê o zíper da roupa do monstro), o Brasil morre no final? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lenio Luiz Streck (@LenioStreck) July 13, 2022

