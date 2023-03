Leonardo Boff critica William Waack por ataques a Lula no caso PCC-Moro

Apoie o 247

247 - O teólogo Leonardo Boff usou as redes sociais para condenar os ataques do jornalista e âncora da CNN Brasil, William Waack, em função da declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que apontou uma eventual armação em torno do suposto plano do PCC para assassinar o senador ex-juiz suspeito Sergio Moro (União Brasil-PR) senador.

“Nunca ouvi de William Waack críticas às milhares de bobagens, grosserias e sem-vergonhices ditas pelo Inominável. Mas bastou Lula expressar o que pensa sobre a armação de Moro (sustentada por grandes juristas) para logo aproveitar fazer as mais pesadas críticas.Lógico está na CNN”, postou Boff no Twitter.

Os comentários de Waack foram feitos na semana passada, quando ele a âncora Raquel Landim atribuíram ao presidente um suposto "desequilíbrio emocional", desconsiderando todo o histórico de armações de Moro, apontado pelo jornalista Moisés Mendes, como a própria prisão de Lula, o grampo ilegal contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a espionagem também ilegal no escritório do advogado Cristiano Zanin.

