Levantamento aponta que bolsonarismo cresceu e esquerda encolheu nas redes desde as eleições

Perfis de direita fecham fevereiro com 30,7% do engajamento, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas.

247 - Jair Bolsonaro recuperou seu espaço nas redes sociais e a esquerda estaria desmobilizada desde a eleição. É o que aponta levantamento da agência MAP.

De acordo com os dados, perfis de direita fecham fevereiro com 30,7% do engajamento, mapeado por meio de curtidas e comentários no Twitter e no Facebook, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas.

Esses perfis alavancaram a presença digital de Jair Bolsonaro (PL) no mês passado. O ex-presidente chegou ao fim de fevereiro com 41,9% de aprovação em 3,17 milhões de publicações que o mencionaram.

Ja os perfis de esquerda estão em queda desde outubro e perderam espaço mês a mês após as aleições, tendo 13% de participação no total.

Em 4,6 milhões de publicações, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve aprovação em 54% dos comentários, faixa que se mantém desde setembro.

Michelle Bolsonaro , ex-primeira-dama, teve destaque no mês e foi a quarta figura política mais citada nas redes sociais em fevereiro, com 459,7 mil citações, com aprovação de 41%.

