Lewandowski compara Bolsonaro e seus apoiadores aos personagens da fábula "O Lobo e o Cordeiro"

"Os lobos não levarão a melhor, por mais que elaborem sofismas e exibam as presas", destaca o decano do STF em um artigo publicado neste domingo (24) edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, publicou um artigo na Folha de S. Paulo deste domingo (24) comparando, sem citar nomes, Jair Bolsonaro e seus apoiadores armados aos personagens da fábula "O Lobo e o Cordeiro", do escritor grego Esopo.

No texto, Lewandowski observa que , “esta velha fábula remete-nos à inusitada situação vivida atualmente no Brasil, na qual agentes governamentais, secundados por integrantes de estamentos armados —ao que se sabe, minoritários— colocam em dúvida, mediante alegações completamente infundadas, a segurança das urnas eletrônicas, que há cerca de 25 anos captam e computam, sem maiores contestações, os votos dos eleitores brasileiros”.

Ainda segundo ele, “quem acompanha essa polêmica, no mínimo farsesca, constata estupefato que, a cada refutação ofertada por juristas e técnicos em informática, os detratores de nosso processo eleitoral, respeitado pela grande maioria dos cidadãos brasileiros e admirado pela comunidade internacional, articulam renovadas cavilações para solapar a credibilidade do pleito que se avizinha, com a ameaça velada de rejeitar o seu resultado, caso os candidatos pelos quais externam despudorada preferência não se sagrem vencedores”.

Ao final, Lewandowski afirma que “os lobos não levarão a melhor, por mais que elaborem sofismas e exibam as presas, pois os hoje mais de 150 milhões de brasileiros aptos a votar —os quais de cordeiros não têm nada—, escaldados pelos incontáveis retrocessos institucionais que maculam a crônica política nacional, certamente haverão de fazer prevalecer a sua vontade soberana”.

