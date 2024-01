Lewandowski e Dino realizam primeira reunião de transição no Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O recém-nomeado Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, realizará sua primeira reunião nesta terça-feira (23) com seu antecessor, Flávio Dino, para discutir a transição no cargo. A nomeação de Lewandowski foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (22), seguindo o anúncio feito em 11 de janeiro. A posse do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) está agendada para 1º de fevereiro.



Lewandowski já está formando sua equipe para auxiliá-lo na gestão da pasta e convidou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), área que ele destacou como prioritária.



Segundo informações do Globo , Lewandowski tem mantido comunicação direta com Dino para tratar das mudanças no Ministério da Justiça. Dino foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber, com sua posse prevista para 22 de fevereiro na Suprema Corte.

