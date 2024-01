Lewandowski escolhe chefe de gabinete ao iniciar formação de sua equipe no Ministério da Justiça

Ana Maria Alvarenga Mamede Neves trabalha com o novo ministro desde 2010 e chefiou o gabinete dele no STF edit

247 - Novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski escolheu o primeiro nome de sua equipe. Ana Maria Alvarenga Mamede Neves vai ser a chefe de gabinete na pasta. A informação foi publicada nesta sexta-feira (12) pelo blog da Julia Duailibi.

A escolhida trabalha com o novo ministro desde 2010 e chefiou o gabinete dele no Supremo Tribunal Federal (STF). Ana Maria trabalha no escritório de advocacia de Lewandowski em Brasília (DF).

O nome de Manoel Carlos Neto é cotado para assumir a secretaria executiva da pasta no lugar de Ricardo Cappelli, conforme adiantou o 247 na última terça-feira (9) no programa Boa Noite 247. Neto também pode ser indicado para ocupar a Secretaria Nacional de Justiça no lugar de Augusto de Arruda Botelho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o ex-ministro do STF como substituto de Flávio Dino, que vai ocupar uma vaga na Corte a partir de fevereiro depois da aposentadoria de Rosa Weber. Lewandowski se aposentou do Supremo em abril do ano passado. Quem assumiu a vaga deixada por ele foi o jurista Cristiano Zanin Martins, no mês de agosto.

