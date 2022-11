Lewandowski tem nome cotado para assumir Ministério da Defesa e possibilidade agrada ministros do STF, diz mídia

Ministro do STF Ricardo Lewandowski tem formação militar como segundo-tenente da reserva do Exército, da Arma de Cavalaria, e sempre manteve bom relacionamento com a caserna edit

Sputnik - Após a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, possíveis indicações de seu nome começam a pipocar na arena política sobre quem serão os escolhidos para coordenar seus ministérios. Um nome tem ganhado força nos últimos dias para comandar uma das mais importantes pastas do país, a da Defesa, e seria o do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, de acordo com a coluna de Bela Megale em O Globo.

Segundo a jornalista, o nome está em alta entre aliados do petista e também é visto como uma boa opção por uma ala significativa de seus colegas no Supremo.

Três magistrados ouvidos pela mídia afirmaram apoiar a ida de Lewandowski para o cargo, caso seja seu desejo. Interlocutores de Lula ligados à área jurídica também veem Lewandowski como uma agradável opção para o posto e afirmam que hoje o magistrado estaria mais aberto para conversas do que estava meses atrás.

Com os movimentos recentes do Ministério da Defesa em torno do relatório sobre a fiscalização das urnas, e o comunicado das Forças Armadas sobre as manifestações, ministros do STF passaram a defender que um nome para a pasta seja anunciado logo para acalmar o contexto político, relata a mídia.

Entretanto, membros da transição de governo de Lula, dizem, que não há pretensão de acelerar o anúncio de ministros devido aos movimentos recentes dos militares. Contudo, a perspectiva entre interlocutores do petista e integrantes da alta cúpula das Forças Armadas é que o ministro possa colaborar para pacificar e restabelecer o caráter institucional das relações.

Lewandowski tem formação militar como segundo-tenente da reserva do Exército, da Arma de Cavalaria, e sempre manteve bom relacionamento com a caserna. No ano que vem, completará 75 anos e terá que se aposentar da Corte até maio.

