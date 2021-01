Lewandowski volta a determinar que PF dê à defesa de Lula acesso integral às conversas da Lava Jato

247 – "O ministro Ricardo Lewandowski determinou à Polícia Federal que dê à defesa de Lula acesso integral às conversas da Operação Lava Jato apreendidas em investigação contra os hackers que invadiram celulares de autoridades como Sergio Moro e Jair Bolsonaro", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna .

O magistrado deu novo despacho dizendo que sua determinação anterior, “clara, direta e objetiva”, não tinha sido “satisfatoriamente cumprida” pela PF “quiçá por não tê-la compreendido de forma adequada”. Saiba mais sobre o caso:

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em um ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que as mensagens da Vaza jato, obtidas no âmbito da operação Spoofing, não foram compartilhadas integralmente pela Polícia Federal (PF). O compartilhamento das informações havia sido determinado pelo ministro do STF Ricardo Lewandowski.

Segundo reportagem da coluna Radar, da revista Veja, os advogados de Lula teriam ressaltado que a Polícia Federal impôs filtros ao material compartilhado, além de ter analisado o material apreendido junto a um dos cinco hackers investigados pela operação. O volume do material entregue também seria “bem inferior” que os 7 terabytes de dados informados inicialmente pela PF.

No ofício, os advogados de Lula tambpem pedem que o chefe da Divisão de Contrainteligência Policial da PF preste esclarecimentos e seja intimado a proceder “com o compartilhamento integral dos arquivos arrecadados ao longo da Operação Spoofing”.

O conhecimento liberta. Saiba mais