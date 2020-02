Liana Cirne Lins: se o chefe do Escritório do Crime foi morto, há um chefe acima dele

Em entrevista ao jornalista Mauro Lopes, a jurista Liana Cirne Lins diz que o miliciano Adriano da Nóbrega foi alvo de uma execução numa "queima de arquivo". Ela diz ainda que alguém acima dele determinou sua morte, já que ele, Adriano, era o chefe do grupo Escritório do Crime no Rio de Janeiro e, portanto, a figura maior entre os milicianos do grupo no estado. Assista edit

“Adriano da Nóbrega foi assassinado por queima de arquivo, e isso faz sentido se a gente observa a narrativa do assassinato da Marielle até hoje. O Chefe do Escritório do Crime no Rio era Adriano da Nóbrega, e a gente não pode ignorar isso. Se o chefe foi assassinado, é porque tem um chefe mais importante acima dele que foi o mandante. Toda a mídia carioca afirma que o Adriano da Nóbrega era o chefe do grupo miliciano Escritório do Crime no Rio de Janeiro. Para ele ter sido executado, como eu penso que foi, é porque alguém mais importante que ele determinou que isso acontecesse”, disse a jurista.

Ela ressaltou que o Escritório do Crime tem sua “cabeça” no Rio de Janeiro, mas que os braços do grupo se estendem por todo o território nacional.

Sobre a declaração do secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, que afirmou que Adriano da Nóbrega havia sido morto durante trocas de tiros em uma operação policial com o intuito de prendê-lo, Liana Cirne Lins rebateu questionando a falta de provas que confirmem a versão do secretário. “Me desculpe o secretário de Segurança Pública da Bahia, não vem com essa conversa fiada. Um homem com essa experiência, um capitão do Bope ia atirar contra 70 policiais da Polícia Militar da Bahia? Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Não é crível essa informação, isso seria um ato desesperado de um homem enlouquecido num momento suicida. Adriano da Nóbrega não tinha essas características, ele era frio, era racional, era um assassino. Como esse homem ia sair atirando contra 70 policiais? Isso tem cheiro de mentira, gosto de mentira e cor de mentira. O que o secretário de segurança pública da Bahia está dizendo aí para justificar não tem credibilidade”.

Liana, durante a entrevista, traçou uma linha do tempo que liga a morte de Adriano da Nóbrega ao assassinato da vereadora Marielle Franco em 14 de março de 2018.

