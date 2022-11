Líder caminhoneiro aponta dedo de Bolsonaro e seus “infiltrados” nos bloqueios golpistas de estradas

Janones entrou em contato com liderança que promoveu protestos em 2018, que revelou quem de fato está organizando as ações golpistas edit

247 - O deputado federal eleito André Janones entrou em contato com uma liderança que promoveu protestos da categoria em 2018, que revelou quem está articulando de fato as ações golpistas nos bloqueios das principais rodovias do país.

"Falei agora com as lideranças da greve dos caminhoneiros de 2018. Segundo eles os bloqueios não tem o apoio da categoria e são orquestradas por Bolsonaro, através de alguns infiltrados. Caso isso se confirme nas investigações, Bolsonaro pode ser preso antes de deixar o governo", disse Janones.

