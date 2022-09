Líder caminhoneiro questiona apoio da categoria ao governo Bolsonaro: 'como apoiar quem quebrou nossas pernas e deu uma muleta?'

“Tem uma minoria de caminhoneiros com Síndrome de Estocolmo", disse um dos líderes da greve dos caminhoneiros de 2018, Wallace Landim, conhecido como Chorão edit

247 - Um dos líderes da greve dos caminhoneiros de 2018, o candidato a deputado federal Wallace Landim (PSB-SP), conhecido como Chorão, criticou o apoio de setores da categoria ao governo Jair Bolsonaro (PL).

“Tem uma minoria de caminhoneiros com Síndrome de Estocolmo. Como continuar apoiando o governo que quebrou nossas duas pernas e nos deu uma muleta?”, disse Landim à Coluna do Estadão, do Jornal O Estado de S. Paulo.

A muleta citada por Landim é uma referência direta ao auxílio financeiro concedido pelo governo aos motoristas de carga autônomos no valor de R$ 2 mil.

O auxílio financeiro para os caminhoneiros, aprovado às pressas pelo Congresso visando reverter a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial, começou a ser pago no dia 6 de setembro, às vésperas do primeiro turno das eleições de outubro.

