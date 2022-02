Líder de Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes admite: Lula é um "fenômeno político"e "grande líder"

Declaração foi feita a empresários de São Paulo, diz colunista do Globo. O senador afirmou também que não há chances para a 'terceira via' na eleição deste ano edit

247 - Líder do governo Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) reconheceu o ex-presidente Lula (PT) - líder nas pesquisas eleitorais para retornar à Presidência da República - como um "fenômeno político" e "grande líder". A declaração foi feita nesta quinta-feira (3) a um grupo de empresários de São Paulo em evento da Esfera Brasil, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Em avaliação sobre a 'terceira via' - grupo de candidatos que buscam votos em uma eleição dividida entre Lula e Bolsonro - o parlamentar chamou-a de "acostamento" e demonstrou ceticismo em relação a candidatura do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Com todo respeito, se o presidenciável Sergio Moro está tendo dificuldades para conversar com o Podemos, imagina com os outros partidos, aí fica difícil", disse. "Os elementos todos dão condições para que estes dois não percam espaço. Para uma terceira via, precisava utilizar o fenômeno da união e cooperação", falou, complementando a visão de que a terceira via não decolará.

Segundo Gomes, a força do PT e a aliança de Bolsonaro com o Centão - PP, PL e Republicanos - fazem dos dois os candidatos com mais condições de vencerem a disputa pelo Palácio do Planalto.

