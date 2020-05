Líder de extrema direita confessa que há armas no acampamento bolsonarista em Brasília

Ativista Sara Geromini, mais conhecida como sara Winters, confirmou, a existência da armas de fogo no acampamento do grupo “300 do Brasil”, que prega o “extermínio da esquerda” e vem ameaçando invadir o Congresso e o STF para defender o governo Jair Bolsonaro edit

247 - A ativista de extrema direita Sara Geromini, mais conhecida como sara Winters, confirmou, pela primeira vez, a existência de armas de fogo no acampamento do grupo “300 do Brasil” montado nas imediações da Praça dos Três Poderes, em Brasília. O grupo prega o “extermínio da esquerda” e vem ameaçando invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) para defender o governo Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem da BBC Brasil, Sara disse que as armas existentes no local serviriam para a "proteção dos próprios membros do acampamento" e negou que o armamento possa ser utilizado em ações paramilitares.

"Em nosso grupo, existem membros que são CACs (sigla para Colecionador, Atirador e Caçador), outros que possuem armas devidamente registradas nos órgãos competentes. Essas armas servem para a proteção dos próprios membros do acampamento e nada têm a ver com nossa militância", disse a militante de extrema direita. Na semana passada, parlamentares do PSOL pediram a abertura de um inquérito para apurar a atuação de Sara Winter pelo crime de "formação de milícia".

"Em todos os nossos comunicados dizemos claramente utilizamos técnicas de ação não violenta e desobediência civil. O que tem a ver ação não violenta com armas? Engraçado como a alcunha de milícia paramilitar foi rapidamente nos atribuída, mas jamais passou perto dos militantes do MST, que carregam armas e facões", questionou ela à BBC.

