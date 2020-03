Líder do governo no Senado condiciona uso de fundo eleitoral no combate à pandemia ao adiamento das eleições

247 - O senador Eduardo Gomes (MDB-TO), relator da medida provisória que determina abertura de crédito extraordinário para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, vinculou o uso de R$ 2 bilhões do fundo eleitoral ao adiamento das eleições deste ano. A emenda, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também alcançava os recursos do fundo partidário, mas a proposta acabou rejeitada.

O Orçamento previsto para este ano prevê a destinação de R$ 2 bilhões para o Fundo Eleitoral e outro R$ 1 bilhão que seria repassado diretamente aos partidos. Para Gomes, os recursos somente devem ser repassados para a área de saúde caso haja uma evolução rápida dos casos de covid-19 no país que impeça a realização do pleito municipal de outubro.