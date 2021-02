Líder do povo Tembé Theneteraha de apenas 24 anos é morto pela PM no Pará

Isac Tembé foi morto a tiros enquanto caçava com um grupo de guerreiros na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará edit

247 - Isac Tembé, 24 anos, liderança do povo Tembé Theneteraha, foi morto a tiros pela Polícia Militar na noite de sexta-feira em Capitão Poço, nordeste do Pará. Ele fazia parte do grupo de jovens indígenas kamarar wà, filho de cacique da aldeia Jacaré, no município. O crime aconteceu por volta das 22h e foi confirmado por pessoas e lideranças próximas da vítima.

Segundo os indígenas, o crime foi cometido pela Polícia Militar e aconteceu quando o indígena caçava junto com um grupo de guerreiros jovens na Terra Indígena Alto Rio Guamá, no município de Capitão Poço.

Informações mais recentes publicadas pelo jornal O Liberal , de Belém (PA), dizem que o corpo do jovem foi levado pela Polícia Militar para Capitão Poço e está na funerária. Ainda segundo informações dos indígenas, “os policiais envolvidos se trancaram na Delegacia do município durante a noite e hoje (sábado) pela manhã sumiram da cidade”. O Ministério Público Federal (MPF) informou que enviou neste sábado (13) encaminhou um ofício à Polícia Militar, à Polícia Federal, à Polícia Civil e à Fundação Nacional do Índio (Funai) em que são requisitadas informações sobre a morte do indígena Isac Tembé, em Capitão Poço, no nordeste do Pará.

O MPF requisitou às polícias e à Funai que informem as circunstâncias da morte, o andamento dos procedimentos investigatórios instaurados, se houve a realização de perícia no local em que ocorreu o fato e se foi realizada a oitiva das pessoas presentes no local dos fatos.

O MPF também requisitou cópias dos documentos relativos ao caso e às respostas que serão fornecidas. O prazo para que as respostas sejam apresentadas é de três dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.