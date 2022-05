Líder do PSDB acusa Lula de campanha eleitoral antecipada

Carlos Sampaio protocolou no MPE uma representação contra Lula. O PSDB organizou o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff e ajudou a colocar Jair Bolsonaro no poder edit

247 - O deputado federal Carlos Sampaio acusou o ex-presidente Lula (PT) de fazer campanha eleitoral antecipada. Na Câmara dos Deputados, Sampaio é o líder do PSDB, que organizou o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff (PT) e ajudou a colocar Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Ele protocolou no Ministério Público Eleitoral uma representação contra Lula. Nas redes sociais, ele afirmou que "Lula voltou a infringir a lei" e que não vai admitir que o petista "siga descumprindo" as regras do processo eleitoral.

"Acostumado a cometer crimes, Lula voltou a infringir a lei ao pedir que seus apoiadores 'votem agressivamente no 13', durante um discurso na cidade de Sumaré. Se a lei eleitoral proíbe que se peça votos antes do início da campanha, não vou admitir que Lula siga descumprindo as regras e se coloque acima da lei! Vamos para cima!", escreveu no Instagram.

Em Sumaré (SP), na última quinta-feira, 5, Lula afirmou: "nós vamos fazer uma campanha limpa, a nossa campanha não será agressiva, a nossa campanha não terá fake news. O que vai acontecer neste país é que nós vamos ser agressivos de votar no 13 no dia 2 de outubro para que a gente possa tirar ele [Bolsonaro] e colocar alguém mais democrático para governar este País", disse.

