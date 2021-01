Líder do PSOL defende apoio a Baleia Rossi, candidato do Bloco do Maia a presidente da Câmara

O PSOL está dividido sobre eleição na Câmara, mas líder defende apoio a Baleia Rossi. A líder do partido, Sâmia Bomfim (PSOL-SP,) classifica Arthur Lira (PP), candidato do governo, como 'perigo real' edit

247 - O PSOL está dividido ao meio entre apoiar Baleia Rossi ou lançar candidatura própria, diz Sâmia Bomfim, líder do partido. Ela defende o apoio ao candidato do "Bloco do Maia", como é conhecida a articulação entre partidos de direita, centro e esquerda na eleição para a Mesa da Câmara.

O PSOL, segundo Sâmia, apresenta "exigências claras", como a aprovação de uma renda básica, não pautar nenhum retrocesso na chamada agenda de costumes", não pautar privatizações nem autonomia do BC, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Sâmia classifica Arthur Lira (PP), candidato do governo, como “perigo real”.

