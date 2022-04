Líder Ianomâmi diz que garimpo está destruindo a floresta amazônica

Davi Kopenawa diz em entrevista que não vê motivos para comemorar os 30 anos da demarcação da maior terra indígena do país edit

247 - O líder dos Ianomâmi Davi Kopenawa, reconhecido internacionalmente por sua luta pelos direitos do povo indígena, diz em entrevista ao jornal O Globo que que não vê motivos para comemorar os 30 anos da demarcação da maior terra indígena do país daqui a um mês.

Segundo ele, este é o pior momento para os 30 mil ianomâmis que vivem nas comunidades invadidas em Roraima, onde há muito mais garimpeiros. “Dentro e e fora de nossas terras, há mais de 100 mil garimpeiros”, diz o líder indígena, que acusa Jair Bolsonaro de incentivar a atividade ilegal.

Kopenawa afirma que a floresta conhecida amazônica está destruída pelo garimpo e faz um apelo ao Supremo Tribunal Federal (STF) para retirar os garimpeiros que levam terror aos seus parentes, com doenças, abusos sexuais contra crianças e mulheres, além de aliciar jovens com bebidas alcoólicas.

Em sua opinião, a solução para a floresta passa pelos indígenas. E enfatiza a denúncia sobre a destruição. "Pensando com meu povo ianomâmi, junto com os pajés de outras etnias, é muito bonito, é muito bonito essa Floresta Amazônica. Ela é mesmo o pulmão da Terra, pulmão do planeta, para nós todos. Mas agora o pulmão está destruído, está estragado".

