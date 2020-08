Líder indígena, cacique Raoni é internado com Covid-19

247 - O cacique Raoni Metuktire, de 89 anos, líder da etnia Kayapó, está internado em um hospital de Sinop, a 503 km de Cuiabá, com coronavírus (Covid-19). Raoni é conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos dos povos indígenas e denunciou recentemende o descaso governo Bolsonaro com as políticas indígenas. A informação é do portal G1.

Em uma nota o Instituto Raoni informou que "o motivo foi a constatação de alterações na taxa de leucócitos no sangue e sintomas de pneumonia. Exames específicos realizados-tomografia computadorizada e sorologia confirmaram COVID-19. Seu estado é bom, sem febre, respirando normalmente e sem ajuda de oxigênio".

A pedido da família, somente foi divulgado que, caso o quadro permaneça estável, o Cacique Raoni terá alta em breve.

