Líder terrorista tem canal do Telegram bloqueado por determinação do STF

Apoie o 247

ICL

247 - O canal do Telegram 'A Queda da Babilônia', um dos responsáveis pela convocação para os atos terroristas em Brasília no último domingo (8) e administrado pela bolsonarista Ana Priscila Azevedo, foi bloqueado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (11).

Ana Priscila foi presa pela Polícia Federal na terça-feira (10) em Luziânia (GO). Ela é conhecida pelo tom de voz agressivo e espírito golpista. Compartilhou vídeos de dentro do Palácio do Planalto e defendeu a “tomada de poder pelo povo”.

“Nós estamos tomando de assalto o poder que nos pertence. A vitória pertence àqueles que acreditam nela por mais tempo. Estamos apenas começando! Chora pelegada, é pé na porta, porr*!”, disse em uma das mensagens.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.