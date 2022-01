Liderança de caminhoneiros critica alta do preço dos combustíveis: "estamos saturados"

“Está ficando inviável trabalhar”, denunciou o caminhoneiro Isac de Oliveira. A primeira alta do ano foi anunciada pela Petrobras para esta quarta edit

247 - Caminhoneiros continuam revoltados com o aumento do preço dos combustíveis deste ano. A primeira alta do ano foi anunciada pela Petrobras para esta quarta-feira, 12. O diesel ficará 8,08% mais caro nas refinarias da estatal, enquanto a gasolina vai subir 4,85%.

O presidente da Associação Fluminense de Transportes de Carga, Isac de Oliveira, disse que os motoristas estão saturados com a escalada de preços dos combustíveis, informou o Radar da Veja. “Estamos saturados, é claro. É um ‘presente’ de ano novo do governo que atinge primeiro os caminhoneiros, mas que vai impactar todo mundo no final”, disse Oliveira.

“Está ficando inviável trabalhar, cada vez mais. Estamos resistindo porque dirigir é a única coisa que sabemos fazer”, afirmou.

