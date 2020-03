Lideranças políticas decidem deixar Bolsonaro falando sozinho

O governo Bolsonaro está perdendo terreno na guerra das redes sociais e as lideranças políticas do Congresso, que ele ataca, decidiram deixá-lo falando sozinho para esvaziar seu discurso edit

247 - De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, a reação moderada de lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado em relação à convocação de Jair Bolsonaro para as manifestações do dia 15 foi deliberada.

A decisão é deixar Bolsonaro falando sozinho quando ele polemizar sobre assuntos que desviam a atenção da crise econômica. Como o ocupante do Planalto não tem respostas para os graves problemas, ele desvia a discussão para outros assuntos.

Segundo especialistas em monitoramento de redes sociais, a pauta econômica desgasta Bolsonaro e mudar de assunto o favorece. A coluna informa que a consultoria Arquimedes coletou 208 mil manifestações de 2 a 6 de março sobre o PIB: 81,16% eram desfavoráveis ao governo.

Outro estudo, da AP Exata, aponta que o governo está perdendo a guerra nas redes sociais, onde os bolsonaristas só fazem barulho, mas não influenciam mais do que os que participam de sua bolha.