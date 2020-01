Líderes de 2013 fizeram greve de fome por Eduardo Fauzi, autor de atentado ao Porta dos Fundos

Revista Fórum - Algumas peças ainda estão soltas no quebra-cabeça sobre o principal dos cinco acusados do atentado com coquetéis molotov à sede da produtora do Porta dos Fundos na véspera do Natal.

Membro do PSL desde 2001 e recém expulso da Federação Integralista Brasileira (FIB), Eduardo Fauzi Richard Cerquise, recebeu a solidariedade da militante Elisa Quadros, conhecida como Sininho, que em 2013 anunciou uma greve de fome de dois jovens do movimento Black Blocs pela soltura de Eduardo Fauzi, que se encontrava preso em razão dos protestos realizados na época.

Sininho, falando sobre Eduardo Fauzi, o terrorista que jogou coquetel molotov no Porta dos Fundos. pic.twitter.com/88MENepE70 — Para Tudo! 🚩 (@Ze_Galinhas) January 1, 2020

