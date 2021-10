Líderes do centrão avaliam que Guedes ainda não caiu por falta de plano B

Apoie o 247

247 - Integrantes da base de apoio do governo Bolsonaro sondaram ao menos dois nomes de fora do governo para eventualmente substituir Paulo Guedes: André Esteves e Mansueto Almeida, ambos do BTG Pactual. Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, além desses, houve conversas também com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que recusou qualquer possibilidade de assumir o cargo.

Embora a ala política ainda queira a saída de Guedes, no final de semana, Bolsonaro chegou a dizer que o ministro ficará até o fim do governo e que ambos vão sair juntos.

