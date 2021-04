Líderes do PCdoB, PDT, PSDB, PSB e Cidadania debatem "reconstrução nacional" nesta quarta

247 - Líderes partidários do PCdoB, PDT, PSDB, PSB e Cidadania realizam às 19h desta quarta-feira (27) o debate "O papel dos partidos na reconstrução nacional".

O encontro será mediado pelo presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Antonio Neto. Seu canal no YouTube transmitirá o evento em: https://youtu.be/9zLKHQOInSg

Participam da conversa a presidente do PCdoB, Luciana Santos, o presidente do PDT, Carlos Lupi, o vice-presidente do PSDB, Domingos Sávio, o vice-presidente do PSB, Beto Albuquerque, e o presidente do Cidadania, Roberto Freire.

