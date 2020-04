Líderes do PT alertam sobre ameaça que Bolsonaro representa ao Brasil

O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o ex-líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, criticam a atuação de Jair Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus edit

“Bolsonaro é um despreparado. Em vinte e oito anos de vida pública, não apresentou uma proposta sequer para melhorar a vida das pessoas. Cuidava, apenas, da cozinha do gabinete dele. E agora, como presidente, está jogando com o país”, afirma Haddad, ex-ministro da Educação e candidato pelo PT à Presidência da República nas eleições de 2018.

Concordando com Haddad, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) lembra que a tomada de decisão dos presidentes de outros países frente à pandemia define quantas pessoas vão morrer. “É só observar como a China entrou e saiu da doença. Enquanto os Estados Unidos, com Trump desacreditando da pandemia, está com dez vezes mais mortes”, observa o senador. Para Rogério, essas decisões podem significar cinco mil ou cinquenta mil mortes.

A convite do líder do PT no Senado, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, participou de uma conversa sobre as saídas para o país e a democracia brasileira. Por uma hora, os dois avaliaram o despreparo do governo federal em coordenar ações efetivas contra a pandemia. Ambos concluíram que é preciso defender as instâncias democráticas, o fortalecimento do Estado e os direitos sociais.

Médico sanitarista, o senador Rogério Carvalho alerta que a visão de mundo medieval de Bolsonaro e suas ações colocam em risco, também, os profissionais de saúde. Para o líder petista no Senado Federal, a economia não pode se sobrepor à vida. “Todo esforço deve ser para salvar vidas. A economia vai se recuperar se as vidas forem salvas, isso é certo” sentencia ele.

Carvalho e Haddad destacam o papel importante do estado nacional estruturado e capaz de garantir que os serviços públicos – como saúde e segurança – não fiquem inoperantes neste momento de guerra contra o vírus causador da Covid-19. “Passaremos por momentos difíceis na arrecadação dos estados e municípios e, por isso, é importante ter um estado forte, que apoie governadores, prefeitos e o povo com recursos econômicos neste momento de crise”, reforça o senador petista.

No diálogo, o senador Rogério lembrou as medidas e projetos de lei que a bancada do PT no Senado têm apresentado para mitigar os efeitos da crise. Para Haddad, este é o caminho. “Você está com a receita certa, como médico, como senador. E essa receita é a negociação, que é próprio da política. Minha confiança é que não estamos apenas nas mãos do Bolsonaro. Há os outros Poderes. Por isso é tão importante defender as instâncias democráticas”, afirma Haddad.

Antes de terminar a conversa, senador Rogério avaliou como graves as atitudes inconsequentes do presidente. Para ele, não temos um governo capaz de liderar o povo brasileiro num momento tão delicado como o atual. Para Haddad, o presidente faz um jogo perigoso, de anti-estadista. “Ele mente, desinforma, e tem pouca seriedade no trato com a vida, com a economia, com o desemprego galopante”.

“Sinto que vamos viver, ainda, momentos difíceis. E, infelizmente, a inoperância e despreparo do governo não colaboram na resolução da crise causada pela pandemia do Coronavírus. Ao contrário, agrava”, destaca Rogério Carvalho. “Estamos falando, portanto, de uma ação genocida. Que a humanidade possa julgar, um dia, este tipo de crime”, conclui o líder da bancada do PT no Senado Federal.

Agência PT com PT no Senado.

