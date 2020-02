Ligado ao clã Bolsonaro, miliciano montou império à base de crimes

O ex-capitão da PM, Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe da milícia de Rio das Pedras, ligado ao clã Bolsonaro, teve uma vida marcada por crimes. À frente da milícia, exerceu as mais diversas atividades ilegais e se ligou a autoridades para acumular poder e influência edit

247 - O jornal O Estado de S.Paulo publica em sua edição deste domingo (23) um perfil do ex-capitão Adriano da Nóbrega, morto no dia 9 de fevereiro durante operação da Polícia Militar da Bahia em colaboração da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

A reportagem revela os crimes praticados por Adriano e seu bando: grilagem de terrenos, construção, venda e locação ilegais de imóveis, receptação de carga roubada, posse e porte ilegal de arma, extorsão de moradores e comerciantes, suborno de autoridades e agiotagem.

O material publicado é um perfil de Adriano e uma radiografia da milícia de Rio das Pedras e põe em evidência como ele usou a ligação com políticos, policiais e bicheiros para se tornar poderoso.

O jornal se baseou em relatos feitos ao Disque Denúncia, provas apreendidas pelo Ministério Público e escutas telefônicas dos milicianos nas investigações que envolvem o capitão Adriano e seus antigos comparsas.

