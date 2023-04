Lindbergh diz que Bolsonaro está por trás dos atos de 8/1 e adverte sobre CPI: 'vai faltar cadeia para tanto golpista'

Apoie o 247

247 - O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) avaliou nesta segunda-feira (24) que Jair Bolsonaro está por trás dos atos golpistas de 8 de janeiro e que a CPI deverá resultar em várias prisões de bolsonaristas.

"Os acampamentos pediam Bolsonaro. As faixas pediam Bolsonaro. Os terroristas invadiram gritando “Bolsonaro”. Quem chamou embaixadores para mentir sobre as urnas foi Bolsonaro. E o que a direita quer fazer? Abrir uma CPMI para atacar Lula. Vai faltar cadeia para tanto golpista", disse Lindbergh pelo Twitter.

Em entrevista ao Bom Dia 247 desta segunda-feira, o deputado Rogério Correia abordou diversos assuntos relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que será instaurada para investigar a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Correia ressaltou que a CPI é um importante instrumento para fazer prevalecer a verdade, especialmente em um momento em que a democracia está sendo ameaçada. Para isso, ele afirmou que a Comissão contará com deputados e senadores experientes para fazer o embate político e descobrir quem financiou e articulou intelectualmente as ações golpistas.

O deputado ainda destacou que o governo não queria inicialmente a realização da CPI, já que outras instâncias estavam apurando as denúncias. "A Comissão será importante para apurar a atuação dos mentores intelectuais e dos financiadores do golpe e culminar com a inelegibilidade e a prisão do ex-presidente Bolsonaro, apontado como o mais importante articulador de toda a artimanha golpista.", diz ele.

