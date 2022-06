Lira comanda no Congresso ofensiva contra a Petrobras em reunião nesta segunda-feira

Entre as propostas do governo e do centrão está a privatização da Petrobras edit

247 - A resposta do Centrão ao reajuste no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras na sexta-feira (17) será ampliada e intensificada nesta segunda-feira (20) numa ofensiva capitaneada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.

Neste domingo, Lira subiu o tom e centrou fogo na diretoria da estatal. Chamou o atual presidente da empresa, José Mauro Coelho, de “ilegítimo”, e ameaçou levantar informações sobre ganhos e despesas dos diretores. Enquanto isso, deputados e senadores articulam a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Petrobras e projetos para mudar a política de preços da estatal e elevar impostos sobre a produção e exportação de petróleo.

O presidente da Câmara comanda, no início da tarde desta segunda-feira, reunião de líderes dos partidos na Câmara para definir quais projetos serão colocados em votação. A reunião, que ocorre toda terça-feira, foi antecipada após o anúncio do reajuste de 5,18% no litro da gasolina e de 14,26% no do diesel aplicado nas refinarias da Petrobras.

Em conversas com interlocutores nos últimos dias, Lira tem citado principalmente duas propostas: aumentar ou até dobrar a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das empresas de óleo e gás (porque não seria possível aumentar apenas a da Petrobras) ou tributar a exportação sobre petróleo bruto.

Em meio à ofensiva política do governo sobre a Petrobras, intensifica-se a elaboração de um projeto de lei para a privatização da estatal.

