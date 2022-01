Lira critica governadores e Senado por alta dos combustíveis

Manifestação do presidente da Câmara acontece após o anúncio de que o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda decidiu encerrar o congelamento do ICMS edit

Revista Fórum - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tentou tirar o corpo fora da discussão sobre o aumento dos combustíveis no Brasil. Em uma sequência de tuítes publicada neste domingo (16), ele botou a culpa em governadores e no Senado.

A manifestação de Lira acontece após o anúncio de que o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda (Comsefaz) decidiu encerrar o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis. A medida foi confirmada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), coordenador do fórum nacional de governadores.

Segundo Lira, a Câmara tratou do projeto de lei que mitigava os efeitos dos aumentos dos combustíveis no ano passado, mas a proposta virou “patinho feio e Geni da turma do mercado” quando foi enviada ao Senado.

Ele criticou, ainda, o fato dos governadores terem feito esta medida só agora, no início do ano eleitoral. “Diziam q era intervencionista e eleitoreira. Agora, no início de um ano eleitoral, governadores, c Wellington Dias à frente, cobram soluções do Congresso. Com os cofres dos Estados abarrotados de tanta arrecadação e mirando em outubro, decidiram q é hora d reduzir o preço”, escreveu Lira.

