Lira defende auxílio de R$ 300 e pede "responsabilidade" a deputados

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu que o novo auxílio emergencial seja de R$ 300, e alertou parlamentares que buscam inflar o benefício.

Lira disse que é necessário que parlamentares tenham "responsabilidade" e que parem de agir como se estivessem em um "jogo de poker": "O ministro Paulo Guedes (Economia) falou em R$ 200 para o novo auxílio, e o presidente Bolsonaro anunciou R$ 300. E o que o presidente anuncia, o governo vai ter que arrumar um jeito de fazer, penso eu. Talvez seja o valor ideal na cabeça de todo mundo. E o Congresso vai ter que ter muita responsabilidade para não mexer nesse valor, para não ficar aquele jogo de poker ficou da outra vez: 'eu blefo e o outro paga'. Então saiu de R$ 200 para R$ 600", disse conforme reportado no Globo.

O auxílio emergencial foi pago em duas parcelas de R$ 600 inicialmente em 2020. Entre setembro e dezembro, o benefício foi reduzido para R$ 300.

Lira também revelou a possibilidade da criação de um auxílio permanente, em linha com o teto de gastos: "Quanto mais trabalharmos nessa questão da desvinculação orçamentária e da folga do teto orçamentário, a gente pode criar um programa desse porte cumprindo as regras fiscais de teto de gastos para que os mercados não oscilem, o dólar e os juros não subam a longa e médio prazo. O ideal nesse caso é um valor que atenda, que você possa cumprir, e que tenha quantidade maior de pessoas", afirmou.

