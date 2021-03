Lira e Pacheco defendem atuação do governo federal com a iniciativa privada para conter a Covid-19

Em reunião do Comitê de Coordenação Nacional da Covid-19, os congressistas pleitearam a sanção presidencial ao projeto de lei aprovado na terça-feira, 30, no Senado, permitindo que empresas contratem leitos de UTI mediante contrapartidas tributárias edit

247 - Os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM) e Arthur Lira (PP), do Senado e da Câmara dos Deputados, respectivamente, defenderam a inclusão da iniciativa privada nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus do governo federal, ao discutirem com Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Em reunião do Comitê de Coordenação Nacional da Covid-19, criado tardiamente, num dos momentos mais críticos da pandemia, os congressistas pleitearam a sanção presidencial ao projeto de lei aprovado na terça-feira, 30, no Senado, permitindo que empresas contratem leitos de UTI mediante contrapartidas tributárias.

Eles ainda defenderam que a aquisição de vacinas poderia ser acelerada com a inclusão da iniciativa privada, mas para que isso ocorra será preciso mudar as regras vigentes.

Segundo Lira, o Brasil atravessa "um momento de guerra". "E, na guerra, vale tudo para salvar vidas."

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.