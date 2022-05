Lira pede apoio internacional para instalar o semipresidencialismo no Brasil

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pediu ao presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, apoio para implantar o semipresidencialismo no Brasil. Segundo a CNN Brasil, o assunto foi discutido por Lira e nesta quinta-feira (4), quando o presidente da Câmara pediu que o representante português atue junto a outros países que adotam o sistema, como Alemanha e França, para contribuir com os debates sobre o tema no Brasil.

“Vamos precisar fazer essa discussão da mudança de sistema no Brasil. É um tema polêmico, porque todos os candidatos de agora enxergam uma perda de poder. O Brasil é muito peculiar, a distância entre a capital do Amazonas e do Rio Grande do Sul corresponde à distância de Lisboa a Moscou”, disse Lira.

Lira aproveitou a ocasião para anunciar a criação de um grupo de trabalho para tratar do assunto. Atualmente, um grupo de trabalho formado por juristas têm debatido o semipresidencialismo na Câmara, que tem previsão de vigência apenas em 2030,caso seja aprovada pelo Congresso.

Segundo o presidente da Câmara, o modelo presidencialista do Brasil exige uma coalização entre os Poderes Legislativo e Executivo, mas tem se mostrado inviável, de acordo com ele, devido ao grande número de partidos. “Para eu fazer uma simples votação de destaque, eu levo 30 minutos só para que os 23 partidos orientem. Nessa adequação, o Parlamento é levado a fazer um governo de coalizão”, justificou.

