Lira usou avião da FAB para ir ao Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), utilizou um avião oficial da Força Aérea Brasileira (FAB) para suas viagens a Salvador e Rio de Janeiro durante o Carnaval.

De acordo com coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, registros oficiais da FAB apontam que a aeronave que levou o parlamentar à capital baiana decolou com oito passageiros a bordo, após ele participar de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. Os nomes dos demais passageiros não foram informados.

Lira desfrutou o Carnaval na capital baiana na sexta e no sábado, participando de camarotes e encontrando-se com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Durante a maior parte do tempo, o presidente da Câmara estava acompanhado do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), apontado como favorito para sucedê-lo no comando da Casa em 2025.

No domingo de Carnaval, Lira deixou Salvador e seguiu para o Rio de Janeiro em um voo da FAB com oito passageiros. À noite, marcou presença no Sambódromo da Marquês de Sapucaí para o desfile das escolas de samba, desfilando pela Beija-Flor de Nilópolis, que homenageou a cidade de Maceió, reduto político-eleitoral de Lira.

A escola de samba contou com apoio financeiro da prefeitura de Maceió, comandada por João Henrique Caldas (PL), aliado do presidente da Câmara. Lira deixou o Rio de Janeiro na manhã de segunda-feira (12), voando para Campinas, no interior de São Paulo, com cinco passageiros a bordo.

De acordo com aliados, o presidente da Câmara teria viajado para o exterior do Aeroporto Internacional de Campinas, com previsão de retorno ao Brasil no final de semana.

“Como presidente da Câmara, Lira tem direito a requisitar voos da FAB. Segundo a legislação, ele pode pedir as aeronaves por questões de segurança, para viagens a serviço ou por emergências médicas. No caso das viagens no Carnaval de 2024, Lira alegou motivos de ‘segurança’”, destaca a reportagem.

