Livro 'Lava Jato, uma conspiração contra Brasil' denuncia os crimes de Moro e Deltan Dallagnol

247 - O jornalista e ativista social Milton Alves e a Editora Kotter promovem o lançamento presencial em Curitiba, nesta quinta-feira, 9, no Café Mafalda, do livro ‘Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil’. A obra tem o prefácio da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann.

‘Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil’ faz uma linha do tempo da farsesca e criminosa operação que destruiu o Brasil. A obra revela também o passo a passo da escalada de criminalização da política, do golpismo contra a democracia, o lawfare contra o ex-presidente Lula (PT) e a parceria ilegal com as agências internacionais de espionagem dos Estados Unidos e da Suíça.

O jornalista e escritor curitibano afirma que a força-tarefa da Lava Jato cometeu um crime de lesa pátria ao fazer parcerias com países estrangeiros, à margem da lei. “Além disso, a operação foi a responsável pela quebradeira da cadeia produtiva do petróleo e gás, da indústria naval, da construção pesada e da infraestrutura de base do país, gerando um passivo bilionário na economia nacional – punindo empresas e gerando milhares de desempregados”, afirma.

O autor defende que “a punição rigorosa do ex-juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol – e de toda a súcia de bandidos infiltrada no Ministério Público -, são demandas de uma retomada democrática no Brasil. Agora, eles se aventuram no mundo da política, para conseguir proteção e impunidade”.

Segundo Milton, “a Lava Jato favoreceu a chegada do neofascista e genocida Jair Bolsonaro à presidência do país”. “O bolsonarismo e o lavajatismo são irmãos siameses”, completa.

O livro contém artigos dos jornalistas Esmael Morais (editor do Blog do Esmael), Pedro Carrano (editor do Brasil de Fato-PR), Roberto Salomão (editor do jornal O Trabalho) e de Luís Nassif (editor do site GGN).

Evento

O lançamento do livro “Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil’ de Milton Alves ocorre no dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 18h30, no Café Mafalda (Rua Tibagi, 75), na região central de Curitiba, próximo da Praça dos Estudantes. O livro custa R$ 40,00.

Sobre o autor

Milton Alves é jornalista, residente em Curitiba. É autor dos livros ‘A Política Além da Notícia e a Guerra Declarada Contra Lula e o PT’ (2019), de ‘A Saída é pela Esquerda’ (2020) e de 'Lava Jato, uma conspiração contra o Brasil’ (2021) – todos pela Kotter Editorial. Atuou também na imprensa sindical e escreve regularmente para diversos órgãos da mídia independente e progressista.

