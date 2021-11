Local de acidente em que Marília Mendonça morreu vira ponto de peregrinação

Apoie o 247

247 - O local do acidente que matou a cantora Marília Mendonça, uma serra em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, virou ponto de peregrinação para a população local na manhã deste sábado (6).

Uma centena de curiosos lotava uma trilha íngreme que cruza a BR-474, percorrendo um dos caminhos que dava acesso ao local.

Na noite anterior, uma multidão se reuniu na praça Cesário Alvim, na cidade vizinha de Caratinga. Mais tarde, já de madrugada, uma meia dúzia de curiosos ficou de tocaia em frente à funerária, logo após o corpo da cantora, do tio e do produtor chegarem do Instituto Médico Legal, informa a Folha de S.Paulo.



