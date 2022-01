Loja feminina proíbe entrada de homens (e aceita pets) após casos de assédios contra clientes e vendedoras

Apoie o 247

247 - Uma empresária cearense resolveu barrar a entrada de homens em sua loja para evitar o assédio às clientes e vendedoras. Andrea Costa, que é dona de uma loja de roupas e acessórios em São José dos Campos, interior de São Paulo, fixou cartazes no estabelecimento informando que homens não são bem-vindos, mas os pets têm acesso livre.

"Eles (homens) entravam na loja, ficavam atrás das mulheres, quando não era depreciando o corpo delas, era olhando para elas trocando de roupa no provador através das cortinas. Temos um estúdio de fotografia dentro da loja e muitos homens vinham e entravam apenas para olhar as modelos", afirma a empresária em entrevista ao G1 .

Os indesejados são direcionados a um ambiente exclusivo criado pela empresária enquanto aguardam suas mulheres, mas sem acesso visual ao estúdio.

No estabelecimento não são aceitos “homens que depreciam o corpo das mulheres, que traem suas companheiras e flertam com as atendentes do estabelecimento”, diz um dos cartazes.

