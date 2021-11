'Loucura é ter esse imbecil na presidência', diz Paulo Pimenta após Bolsonaro ignorar risco de variante do coronavírus

“O mundo se prepara para uma nova onda do Covid-19, e adota medidas para evitar propagação de nova variante. Aqui, Bolsonaro passeia de moto e diz que controlar nos aeroportos a entrada de pessoas que vierem de regiões críticas é loucura. Loucura é ter esse imbecil na presidência", postou no Twitter edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou as redes sociais para criticar as declarações de Jair Bolsonaro em que descartou a possibilidade de decretar um lockdown e fechar fronteiras em função de uma nova variante do coronavírus, a Omnicron, detectada pela primeira vez na África do Sul.

“O mundo se prepara para uma nova onda do COVID-19, e adota medidas para evitar propagação de nova variante. Aqui, Bolsonaro passeia de moto e diz que controlar nos aeroportos a entrada de pessoas que vierem de regiões críticas é LOUCURA. Loucura é ter esse imbecil na presidência”, postou o parlamentar no Twitter.

Na sexta-feira (26), Bolsonaro disse que "tudo pode acontecer. Uma nova variante é um novo vírus. O que fazer? Tem que se preparar! O Brasil não aguenta um novo lockdown". "Não adianta se apavorar, (é) encarar a realidade", completou. No mesmo dia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia recomendado ao governo a restrição de voos e viajantes de países do sul do continente africano, entre eles a África do Sul.

PUBLICIDADE

Confira a postagem de Paulo Pimenta sobre o assunto.

O mundo se prepara para uma nova onda do COVID-19, e adota medidas para evitar propagação de nova variante. Aqui,Bolsonaro passeia de moto e diz que controlar nos aeroportos a entrada de pessoas que vierem de regiões críticas é LOUCURA. Loucura é ter esse imbecil na presidência PUBLICIDADE November 27, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE