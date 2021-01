Lucia Souto: prioridade da vacina tem que ser para o SUS. A luta tem que ser para encurtar o prazo

“Temos total condição de vacinar a população no primeiro semestre, no mais tardar no início do segundo semestre'', defendeu a professora da Fiocruz Lúcia Souto, que enfatizou a distribuição do imunizante prioritariamente para o SUS. Assista edit

247 - A professora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) Lúcia Souto participou do programa Brasil Popular, exibido na TV 247, e fez a defesa da distribuição prioritária da vacina contra Covid-19 para o SUS.

“A luta tem que ser para encurtar o prazo. Temos total condição de vacinar a população ainda no primeiro semestre, no mais tardar no início do segundo semestre’, acrescentou.

Lúcia ainda apontou que as 200 mil mortes no Brasil, decorrentes da Covid-19, fazem parte de um projeto político de Jair Bolsonaro. “O caos do sistema público, como vemos em Manaus, é um genocídio”, concluiu.

