Luciana Santos é reeleita presidenta do PCdoB

Revista Fórum - Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, foi reeleita como presidenta nacional do PCdoB. A dirigente continuará à frente do partido pelos próximos quatro anos e comandará a legenda em seu centenário, em 2022.

“Queremos garantir um Brasil de igualdade de oportunidades, humano, justo, inclusivo, próspero, desenvolvido e que possa, no contexto internacional, afirmar seu papel como um país continental, com as vocações e potencialidades que nós temos. E para isso, temos a convicção de que não há outro caminho que não seja a construção do socialismo no Brasil. Esse é o nosso objetivo estratégico”, disse Santos ao ser reconduzida.

Terminou neste domingo (17) o 15º Congresso Nacional do PCdoB. Além da reeleição da presidenta, que ocupa o posto desde 2015, o Comitê Central foi renovado e uma resolução política foi tirada.

Leia a íntegra na Fórum.

