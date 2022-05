Luciano Bivar, do União Brasil, enfrenta resistência interna à sua candidatura

Resistência resulta do temor de que a candidatura presidencial de Luciano Bivar atrapalhe a formação de alianças estaduais, principalmente no Nordeste edit

247 - O deputado federal Luciano Bivar (PE), pré-candidato à Presidência da República pelo União Brasil, vem enfrentando dificuldades para fechar apoio em estados considerados importantes, como a Bahia, em função da formação de alianças locais.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o ex-prefeito e pré-candidato ao governo da Bahia ,ACM Neto (União Brasil) tem dito a aliados que uma candidatura nacional pode gerar conflitos na composição de uma aliança local, formada por siglas como PP, que apoia a reeleição de Jair Bolsonaro, e o Solidariedade, que anunciou apoio à candidatura do ex-´presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Neto voltou a ser cortejado por bolsonaristas, mas reforçou que não quer se ligar ao presidente, com a desculpa de que não vai se associar a ninguém”, destaca a reportagem.

