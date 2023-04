Luciano Hang cai mais de 300 posições na lista de mais ricos do mundo

A Forbes informou que a fortuna de Hang caiu de US$ 4,8 bilhões para US$ 3,2 bilhões edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Luciano Hang, que declarou recentemente ter abandonado sua aguerrida militância bolsonarista, está menos rico.

A Forbes informou que a fortuna de Hang caiu de US$ 4,8 bilhões para US$ 3,2 bilhões, o que o fez despencar 319 posições na lista de pessoas mais ricas do planeta.

De acordo com o UOL, Em 2022, Luciano Hang apareceu em 586º lugar na lista de bilionários. Agora, ele ocupa a 905º posição. No cenário brasileiro, o empresário dono da Havan também perdeu posições: passou de 10º mais rico do país para 15º, decréscimo de cinco posições.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.