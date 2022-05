Luciano Hang celebra chacina e diz que Bope diminui número de eleitores de Lula

Postagem do empresário causou a revolta de internautas edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang foi criticado por fazer uma "piada" sobre a chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, que deixou 26 mortos.

Negacionista das pesquisas eleitorais que apontam a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, Hang associou os mortos na chacina a eleitores do petista e celebrou a matança.

"Você sabe a diferença do IBOPE para o BOPE? O IBOPE aumenta o número de eleitores do Lula e o BOPE diminuiu", escreveu Hang no Twitter.

Um internauta rebateu: "vc está fazendo piada com a chacina no Rio de Janeiro? Sua falta de humanidade parece não ter limites. Nunca esperei nada de bom de vc ou do Salles, mas vcs se superam".

"Quem mesmo sendo milionário sonega imposto comete crime ou não?", questionou outro.

"A quantidade de cabelo é proporcional a quantidade de vergonha na cara", criticou um internauta.

"Outubro está logo ali, vai acabar a mamata do Zé Carioca", escreveu um usuário do Twitter.

Você sabe a diferença do IBOPE para o BOPE?

O IBOPE aumenta o número de eleitores do Lula e o BOPE diminuiu. — Luciano Hang (@LucianoHangBr) May 27, 2022

