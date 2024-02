Luciano Hang e Meyer Nigri pressionaram Bolsonaro a impedir posse de Lula, delata Cid

Empresários teriam pressionado Bolsonaro para que ele obrigasse o Ministério da Defesa a elaborar um relatório “mais duro” sobre as eleições, com o “objetivo de virar o jogo” edit

247 - Em sua delação à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que os empresários Luciano Hang, dono das lojas Havan, e Meyer Nigri, da Tecnisa, pressionaram o ex-ocupante do Palácio do Planalto a impedir a posse do presidente Lula (PT) após a divulação do resultado das eleições de 2022. A informação é do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.

De acordo com o relato de Cid, os empresários teriam pressionado Bolsonaro para que ele obrigasse o Ministério da Defesa a elaborar um relatório “mais duro” sobre as eleições, com o “objetivo de virar o jogo” - ou seja, anular a vitória de Lula (PT) e permanecer no poder de forma antidemocrática. Tal fato teria ocorrido em novembro de 2022. >>> LEIA TAMBÉM: Mensagens em celular de Cid apontam que Pazuello e empresários pressionaram Bolsonaro por golpe

Apesar disso, em público, Hang se manifestou contra os atos terroristas bolsonaristas de 8 de janeiro de 2023, que também visavam um golpe de Estado para que Jair Bolsonaro retornasse ao poder. Ele, inclusive, gravou um vídeo desejando boa sorte ao presidente Lula na condução de seu mandato.

